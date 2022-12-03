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Mersin'deki terör operasyonlarında 9 tutuklama

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK,PYD/YPG terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 kişi tutuklandı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 10:20
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Mersin'deki terör operasyonlarında 9 tutuklama

Mersin'deki terör operasyonlarında 9 tutuklama
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İHA'da yer alan habere göre, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 25 kasım tarihinde yapılan operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden çalışmalar neticesinde PKK'nın Suriye uzantısı PYD/ YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 30 kasımda yapılan gece operasyonunda ise 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.B., İ.H.B, Y.C., Ö.F.C, C.O., H.E.H, M.K, M.E.H, ve N.E. isimli 9 zanlı tutuklandı.

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