Mersin'deki yangın kontrol altına alındı

Henüz belirlenemeyen bir sebeple ormanlık alanda başlayan yangın, kısa sürede yayılarak çevredeki evleri tehdit etmeye başladı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri hızla harekete geçti. Yangına havadan 2 söndürme helikopteriyle, karadan ise 10 arazöz ve 3 su tankıyla müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın, çevredeki yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alınarak büyük bir felaketin önüne geçildi. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.