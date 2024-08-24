Mersin'i sağanak vurdu

Kaynak: İHA
Mersin'i sağanak vurdu

Mersin'de 2 bin rakımdaki Toroslardan başlayarak sahile kadar sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünün uyardığı yağışlı hava Mersin'de öğleden sonra etkili oldu. Mersin'in merkezi ve bir çok ilçesinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış yaklaşık bir saat sürdü.

aw273753-02.jpgErdemli ilçesinde de 2 bin rakımdaki Torosların eteğinden sıfır rakımda sahile kadar etkili olan sağanak sayesinde sıcak hava yerini serinliğe bıraktı. Denize girenler de yağmura yakalandı.

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2 bin rakımdan sıfır rakımına kadar yağmur yağmadığı için aylardır kuraklık çektiklerini belirten vatandaşlardan Hikmet Sarıbaş, bugün çok güzel yağmur yağdığını söyledi.

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