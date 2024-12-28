Mersin’i yeni yıl heyecanı sardı

Kaynak: ANKA
Mersin’i yeni yıl heyecanı sardı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kenti yeni yıl kutlamaları heyecanı sardı.

2025 yılına sayılı günler kala Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da harekete geçerek kenti yeni yıla hazırladı. Noel Baba, çam ağacı, geyikler, şeker, hediye kutusu ve ışıklı 2025 yazısı gibi yılbaşı konseptli ürünler, kentin işlek caddelerindeki kavşaklara yerleştirildi.

Mersinliler yeni yıla girmeye hazırlanırken, caddeler de ışıl ışıl olmaya başladı. Mersin merkezin yanı sıra Tarsus Yarenlik Alanı, Kleopatra Kapısı gibi vatandaşların yoğun kullandığı noktalar ile Mut, Gülnar, Erdemli, Silifke gibi ilçelerde de süslemeler yapıldı.

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