Mersin'in simgesi dev Türk bayrağıyla ilgili önemli gelişme

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mersin'in simgesi dev Türk bayrağıyla ilgili önemli gelişme

Mersin'in simgesi haline gelen dev Türk bayrağının bakıma alındığı bildirildi.

Mersin'in Toroslar ilçesi, doğal zeminde yer alan ve ilçenin bir simgesi niteliğindeki 4 bin 532 metrekarelik bayrağın yenilenmesine tanıklık edecek.
Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Çopurlu Mahallesi'nde Kocasay mevkiinde yer alan ve görkemini yitiren Türk bayrağının etrafında bir dizi inceleme yaptı. Bayrağın bakımını ve yenilenmesini üstleneceklerini ifade eden Yıldız, "Vatansever her bireyin, ülkesini koruması, her karış toprağına değer vermesi ve işini layıkıyla yapması gerekir. Belediyemizin sorumluluğunda olan bu gibi alanlar bakımsız kalmamalı. Şehrin bir simgesi haline gelen bu bölgeyi temizleyip, gereken bakımı yapacağız" şeklinde konuştu.

Yıldız, toplumun ortak değerlerini siyasete alet edenlerin olduğunu belirterek, "Artık siyasette gösterişten çok hizmet ön planda olmalı. Toroslar'da siyaset yapanların bu gösterişten uzaklaşmış olmaları gerekiyor. Yapılan hizmetler halk tarafından takdir ediliyor. Burada bir düzensizlik söz konusu. Bayrak ihmal edilmiş. Bayrağımızı bakıma alıp, daha kalıcı ve estetik bir hale getireceğiz. Havadan, karadan ve denizden net bir şekilde görülebilen bayrağımızın bakımına çok yakında başlayacağız" dedi.

Her işin bir düzen içinde olacağını vurgulayan Yıldız, "Vatandaşlarımız yapılan her işi görecekler. Çöplerinin ne zaman alındığını, yollarının ne zaman asfaltlandığını bilecekler. Eğer belediyemizde bu sistemi uygularsak, vatandaşlarımızın birilerine aracı koymadan hizmet alması mümkün olacak. Vatandaşlarımız rahatlıkla hizmetlerimizden faydalanacaklar. Stratejik planlarımızı da bu düzen dahilinde yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Fedon Türk bayrağını böyle göndere çekti. 'Ne mutlu Türk'üm diyene'
Son Haberler
Ankara'nın kuzey ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı Gündem
Ankara'nın kuzey ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı
Kırmızı ışıkta geçen minibüse otomobil çarptı Yaşam
Kırmızı ışıkta geçen minibüse otomobil çarptı
Otobüs şoförü kaplumbağayı ezilmekten kurtardı Gündem
Otobüs şoförü kaplumbağayı ezilmekten kurtardı
Kabus geri döndü. 2 kişi öldü Sağlık
Kabus geri döndü. 2 kişi öldü
Erdoğan Afrika Birliği Örgütü'nün kuruluş yıl dönümü ile Afrika Günü'nü kutladı Gündem
Erdoğan Afrika Birliği Örgütü'nün kuruluş yıl dönümü ile Afrika Günü'nü kutladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya trafik denetim verilerini açıkladı Gündem
İçişleri Bakanı Yerlikaya trafik denetim verilerini açıkladı
Galata Kulesi yeniden ziyarete açıldı Yaşam
Galata Kulesi yeniden ziyarete açıldı