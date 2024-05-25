Mersin'in simgesi dev Türk bayrağıyla ilgili önemli gelişme

Mersin'in Toroslar ilçesi, doğal zeminde yer alan ve ilçenin bir simgesi niteliğindeki 4 bin 532 metrekarelik bayrağın yenilenmesine tanıklık edecek.

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Çopurlu Mahallesi'nde Kocasay mevkiinde yer alan ve görkemini yitiren Türk bayrağının etrafında bir dizi inceleme yaptı. Bayrağın bakımını ve yenilenmesini üstleneceklerini ifade eden Yıldız, "Vatansever her bireyin, ülkesini koruması, her karış toprağına değer vermesi ve işini layıkıyla yapması gerekir. Belediyemizin sorumluluğunda olan bu gibi alanlar bakımsız kalmamalı. Şehrin bir simgesi haline gelen bu bölgeyi temizleyip, gereken bakımı yapacağız" şeklinde konuştu.

Yıldız, toplumun ortak değerlerini siyasete alet edenlerin olduğunu belirterek, "Artık siyasette gösterişten çok hizmet ön planda olmalı. Toroslar'da siyaset yapanların bu gösterişten uzaklaşmış olmaları gerekiyor. Yapılan hizmetler halk tarafından takdir ediliyor. Burada bir düzensizlik söz konusu. Bayrak ihmal edilmiş. Bayrağımızı bakıma alıp, daha kalıcı ve estetik bir hale getireceğiz. Havadan, karadan ve denizden net bir şekilde görülebilen bayrağımızın bakımına çok yakında başlayacağız" dedi.

Her işin bir düzen içinde olacağını vurgulayan Yıldız, "Vatandaşlarımız yapılan her işi görecekler. Çöplerinin ne zaman alındığını, yollarının ne zaman asfaltlandığını bilecekler. Eğer belediyemizde bu sistemi uygularsak, vatandaşlarımızın birilerine aracı koymadan hizmet alması mümkün olacak. Vatandaşlarımız rahatlıkla hizmetlerimizden faydalanacaklar. Stratejik planlarımızı da bu düzen dahilinde yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.