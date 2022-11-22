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33 yıllık cerrah ilk defa böyle şey yaşadığını açıkladı. Safra kesesi taşı kendine yol açıp bağırsağı tıkadı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, şiddetli sancı yaşayan kadının çektiği sıkıntının nedeni, doktoru bile şaşırttı. Hastanın safra kesesindeki 3 cm’lik taşın, bulunduğu yerden çıkıp bağırsağı deldiği ve tıkadığı anlaşıldı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 15:41
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Mersin’in Tarsus ilçesinde safra kesesi taşı kendine yol açıp bağırsağı tıkadı

33 yıllık cerrah ilk defa böyle şey yaşadığını açıkladı. Safra kesesi taşı kendine yol açıp bağırsağı tıkadı
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İHA'nın haberine göre; Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki 3 çocuk annesi Nazmiye Yıldırım, şiddetli karın ağrısı iki gün boyunca geçmeyince özel bir hastaneye gitti.

Hastayı muayene eden ve tetkik sonuçlarını inceleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali Sun şaşkınlık yaşadı.

33 yıllık cerrah olan Op. Dr. Sun, Nazmiye Yıldırım’ın safra kesesindeki taşın, burayı yırtıp çıktığını, kendine yol oluşturarak 12 parmak bağırsağını delip içine girdiğini, kalın bağırsağa geçerken de tamamen tıkadığını belirledi.

“33 YILLIK CERRAHIM, BÖYLE BİR OLAYA DAHA ÖNCE SADECE 1 KEZ RASTLADIM”

Boyutunun 3 cm olduğu belirlenen ve uzun yıllardır hastanın vücudunda olduğu tahmin edilen taş, Op. Dr. Mehmet Ali Sun ve ameliyathane ekibi tarafından, yaklaşık 2,5 saat süren bir operasyonla çıkarıldığı bildirildi.

İlginç vakayla ilgili bilgi veren Op. Dr. Mehmet Ali Sun, “33 yıllık cerrahım, böyle bir olaya daha önce sadece 1 kez rastladım. Çok nadir görülen bir durum” ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Sun, taşın geçmişinin on yıllara dayandığını tahmin ettiklerini dile getirdi.

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