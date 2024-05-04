Mert Başaran: Bunu bilene 5000 lira vereceğim

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mert Başaran: Bunu bilene 5000 lira vereceğim
Açıklamaları ile adından söz ettiren Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Mert Başaran son yaptığı paylaşım gündem oldu. Sayısız borsa yatırımcı ardı ardına grafikler paylaşmaya başladı.

Zaman zaman yaptığı paylaşımlarda yatırımcılara yol gösteren Mert Başaran bu kez takipçileri arasında bir para ödüllü yarışma düzenledi.

5 bin liralık bir ödüllü yarışma düzenlediğini söyleyen Mert Başaran takipçilerinden teknik analiz yaparak bu hafta en çok kazandırmasını bekledikleri hisseleri belirleyerek grafik halinde paylaşmalarını istedi. Mert Başaran, Cuma günü akşamı çıkacak sonuca göre en çok kazandıran hisseyi bilene ise 5 bin lira vereceği eğer 10 kişi aynı hisseyi belirler ve kazanırsa ise hepsine 500 lira vereceğini duyurdu.

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Bu şekilde kollektif bir takım ruhu oluşturacaklarını söyleyen Mert Başaran bu yolla her kesin birbirinden bir şeyler öğreneceğini ve bilmediğini göreceğini savundu.

Mert Başaran'ın "Gelsin grafikler" diyerek başlattığı yarışma duyurusunun ardından, sayısız grafik artı ardına gönderilmeye başlandı. Mert Başaran'ın en çok kazandıracak hisseyi belirlemek üzerine kurulu yapışma paylaşımı saatler içinden binlerce etkileşim yarattı.

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