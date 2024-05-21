Mert Başaran sakın bunlara inanıp satmayın dedi: Bu büyük bir kumar

Yatırım ve Emlak Uzmanı Mert Başaran hem sosyal medyada hem de katıldığı televizyon programında konut yatırımıyla ilgili vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

Doların yükseleceğini ve bütün birikimleri dolara yatırın diyen ekonomistlere itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen Başaran, ev sahibi vatandaşlara “Sakın satmayın” uyarısında bulundu.

Birden fazla ev sahiplerinin ev satıp toprak almayı tercih edebileceğini söyleyen Başaran, “Ev 20 yıl sonra eski bir evdir” ifadelerini kullandı.

“DOLAR UÇACAK DİYENLERE İNANIP EVİNİZİ SATMAYIN”

X hesabından konut yatırımı hakkında değerlendirmelerde bulunan Başaran, “Dolar uçacak diyenler şimdi de evler çökecek satın diyorlar. Sakın ha bunlara kanmayın! Ev yatırım değildir ama 1 eviniz varsa evler satılmıyor doğru ama çökme falan olmuyor. Siz satarsınız 1 yıl sonra bir anda faizler düşer evler fırlar yerine koyamazsınız! Evsiz kalmayın! Ben evimi satayım 7 ay faize koyayım sonra gider ayni evi yerine koyarım teoride çok mantıklı ama gerçek hayatta çok zor! Üç kuruş kazanacağım diye başınızı sokacak evinizi kaybetmeyin! Birden çok eviniz varsa zaten ev yerine toprak alın diyorum o ayrı, ev 20 yıl sonra eski bir evdir” diye yazdı.

“BU BÜYÜK BİR KUMAR, EVİNİZİ KAYBETMEYİ GÖZE ALMAYIN”

“Bu değerli ekonomistler çoğunlukla şunu da diyen ekonomistler, bakarlarsa görecekler. Aynı ekonomistler yıllardan beri her şeyinizi satın dolar alın diyen ekonomistler” diyen Başaran “Sattım yüzde 510 kazandım. Yüzde 510 kazanmak için insan evini kaybetmeyi göze alır mı ya? Bu büyük bir kumar... Bu dünyada çok pompalanıyor. Mülkiyetsizleştirme diye bir proje var. Araba da almayın ona da kiracı olun. Her şeye kiracı olun” şeklinde konuştu.