Mert Başaran üstüne basa basa uyardı: Sakın satmayın

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mert Başaran üstüne basa basa uyardı: Sakın satmayın

Açıklamaları ile adından söz ettiren ekonomist Mert Başaran, konut sahiplerine seslenerek eski evleri olanların kesinlikle satmaması gerektiğini söyledi.

Mert Başaran sosyal medyadan yaptığı uyarıda özellikle eski ev sahiplerini olan vatandaşlara seslendi.

Son dönemlerde konut alımlarının yatırım aracı olmaktan çıktığına dikkat çeken ve artık yatırımcıların konut olmak için yurt dışı ülkelerini tercih ettiğini belirten Mert Başaran üzerinde eski ev tapusu bulunanların ise şanslı olduğunu söyledi.

Üzerlerinde eski ev bulunan vatandaşların ise bunları satarak başka yatırım araçlarına yöneldiğini belirten Mert Başaran yatırım açısından bunun son derece yanlış olduğunun altını çizdi.

Mert Başaran paylaşımında eski evlerin özellikle de site içinde bulunan eski evlerin kesinlikle satılmaması gerektiğini belirterek bu binaların mutlaka bir gün dönüşeceğini hatırlattı. Vatandaşların arsa alıp köşeye koymuşlar gibi düşünmesi gerektiğini sağlık veren Mert Başaran "Yeni ev 20 yıl sonra eski bir ev ama eski ev 20 yıl sonra yeni bir ev olacak " dedi.

mertbasarant.jpg

İlgili Haberler
Limonda neler oluyor. Vatandaş alamıyor, üretici satamıyor
Elinde Dolar'ı TL'si olanlar dikkat. İslam Memiş'ten 16 Temmuz uyarısı
Elektrik faturalarında 250 lira iade kampanyası. 31 Temmuz'a kadar başvuran herkese ödenecek
Elektrik faturalarında 250 lira iade kampanyası. 31 Temmuz'a kadar başvuran herkese ödenecek
Boğaz'daki dev arazi satıldı. Yeni sahibi şoke etti: Herkes paranın kaynağını soruyor
Konutlarda yeni dönem. İstisnasız herkes bu parayı ödeyecek
Lahmacun ve kebabın gerçek maliyeti ortaya çıktı. Bunca zaman cebimizden mi çaldılar?
Son Haberler
Bu 6 şirket para dağıtacak. Tarihler belli oldu Dünya
Bu 6 şirket para dağıtacak. Tarihler belli oldu
Elinden çıkaran büyük kaybedecek. Ünlü ekonomist net tarih vererek uyardı Ekonomi
Elinden çıkaran büyük kaybedecek. Ünlü ekonomist net tarih vererek uyardı
Düğünde sandalyeler havada uçuştu Yerel Haberler
Düğünde sandalyeler havada uçuştu
Tekneyle kaçmaya çalışan 8 FETÖ mensubu yakalandı Yerel Haberler
Tekneyle kaçmaya çalışan 8 FETÖ mensubu yakalandı
Kira sözleşmesi nedir? 2024 kira kontratı nasıl doldurulur? Keşfet
Kira sözleşmesi nedir? 2024 kira kontratı nasıl doldurulur?
İkizlerin konuşması viral oldu 'Senin yerine askere gideyim sen de okulumu bitir' Yaşam
İkizlerin konuşması viral oldu 'Senin yerine askere gideyim sen de okulumu bitir'