Mert Başaran üstüne basa basa uyardı: Sakın satmayın

Mert Başaran sosyal medyadan yaptığı uyarıda özellikle eski ev sahiplerini olan vatandaşlara seslendi.

Son dönemlerde konut alımlarının yatırım aracı olmaktan çıktığına dikkat çeken ve artık yatırımcıların konut olmak için yurt dışı ülkelerini tercih ettiğini belirten Mert Başaran üzerinde eski ev tapusu bulunanların ise şanslı olduğunu söyledi.

Üzerlerinde eski ev bulunan vatandaşların ise bunları satarak başka yatırım araçlarına yöneldiğini belirten Mert Başaran yatırım açısından bunun son derece yanlış olduğunun altını çizdi.

Mert Başaran paylaşımında eski evlerin özellikle de site içinde bulunan eski evlerin kesinlikle satılmaması gerektiğini belirterek bu binaların mutlaka bir gün dönüşeceğini hatırlattı. Vatandaşların arsa alıp köşeye koymuşlar gibi düşünmesi gerektiğini sağlık veren Mert Başaran "Yeni ev 20 yıl sonra eski bir ev ama eski ev 20 yıl sonra yeni bir ev olacak " dedi.