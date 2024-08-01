Mert Başaran'ın peçete tavsiyesi Özgür Demirtaş'ı çıldırttı! Başaran 'artık yokum' dedi

Ekonomiyle gündeme gelen Mert Başaran'ın 'tasarruf' açıklamalarına ekonomist Özgür Demirtaş'tan sert bir yanıt geldi.

"SELPAĞIN YARISINI KESEREK ZENGİN OLMAZSINIZ AMA DELİ OLURSUNUZ"

Demirtaş, Başaran'ın tasarruf uzmanlığı konusundaki ifadelerine yönelik eleştirisinde, "Tasarruf uzmanı ne demek? Böyle bir uzmanlık mı var? Selpağın yarısını keserek zengin olmazsınız ama deli olursunuz" dedi.

"CİMRİ, PİNTİ, CAHİL DEYİN AMA..."

Başaran, Demirtaş'ın eleştirilerine sosyal medyadan yanıt verdi. Açıklamasında Başaran, "Hocam yine bana takıldı. Cimri, pinti, İstanbul Üniversitesi mezunu, ABD'ye gidememiş ve cahil olabilir, ama 'aktrol' demeyin. Bunlara razıyım!" şeklinde konuştu. Başaran, ayrıca ülkenin tasarrufa acil ihtiyacı olduğunu belirterek, "Gereksiz tüketim ve gösterişin sona ermesini istiyorum. Herkese tasarruf yaptırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.