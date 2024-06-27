Mert Demir Harbiye gelirini kime bağışladığını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Ramazan Süzen
Mert Demir Harbiye gelirini kime bağışladığını açıkladı

Önceki akşam Harbiye’de ilk konserini veren başarılı şarkıcı Mert Demir, geceden elde ettiği geliri kız öğrencilere eğitim bursu olması için İstanbul Vakfı’na bağışladı.

Harbiye gelirini kime bağışladı?

Aynı zamanda oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla da gündemde olan Mert Demir, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda 4 saat içinde tükenen biletlerle gerçekleşen ilk konserini verdi.

Konserin geliri, İstanbul Vakfı’nın ‘Büyüt Hayallerini’ projesi kapsamında kız öğrencilere eğitim bursu olarak kullanılacak.

Ünlü isim, Ateşe Düştüm, Acı Veriyor, Cehennemin Dibi ve Gözlerime Bak gibi sevilen şarkılarını seslendirdiği bu özel gecede Serenay Sarıkaya da yer aldı.

Mert Demir, 22 Temmuz ve 10 Ağustos’ta yine Harbiye’de sahne alacak.

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