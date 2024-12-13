Mert Demir, Sezer Çakır aşk iddiası ortalığı karıştırdı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile Şarkıcı Mert Demir'in bir süre önce ayrıldığı iddia edilmişti. Serenay Sarıkaya da Demir de ayrılık iddialarını yalanlamazken Mert Demir son olarak Altın Kelebek ödül törenine katılmamış ve ayrılık ile ilgili bir açıklama yapmamıştı.

Mert Demir'in sahne aldığı gece kulübünde emekli milli futbolcu Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır katıldı.

Serenay Sarıkaya'dan Cüneyt Özdemir'e Mert Demir tepkisi

Sezer Çakır ile Mert Demir ile göz göze, karşılıklı şarkı söylediği anlar sosyal medyada paylaşıldı. O anlar sosyal medyada 'yeni bir aşk mı başlıyor'? şeklinde yorumlandı.

'TANIŞMIYORUZ'

Çakır'ın aşk iddialarını yalanladığı öğrenildi. Çakır, "Tabi ki öyle bişey yok... Biz dün Mert'i dinlemeye gittik. Tanışmıyoruz, bu arada şarkıyı çok seviyorum" dedi.