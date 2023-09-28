Mert Günok Beşiktaş taraftarını kızdırdı

Beşiktaş'ta Şenol Güneş göreve geldikten sonra büyük bir çıkış yapan ve Club Brugge maçındaki kurtarışlarıyla taraftarın övgüsünü alan Mert Günok, yediği gollerle gündem oldu.

Henüz ilk 17 dakikada ceza sahası dışından 2 gol yiyen Günok, büyük üzüntü yaşadı.

28'de de sakatlanarak sahayı terk eden Günok çıktı, yerine Ersin Destanoğlu girdi.

Günok'un uzun süre gölgesinde kalan Destanoğlu bu sezon ilk kez kalede yer aldı.

Beşiktaş taraftarları Günok için sosyal medyada, "Ne zaman iyi desek, sonra bizi üzüyor" yorumu yaptı. (Kaynak: Takvim)