Mert Günok maçın kader anında böyle bir kurtarış yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mert Günok maçın kader anında böyle bir kurtarış yaptı

A Milli Takımımız; Avusturya engelini geçip çeyrek finale yükselirken kalecimiz Mert Günok'un son saniyedeki kurtarışı harikaydı.

Almanya'nın ev sahipliğindeki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldik, keyiften dört köşe olduk.

İlk dakikadan itibaren mükemmel oynayan Ay-Yıldızlı ekibimiz, Merih Demiral'ın golleriyle 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Ancak 66'da skor 2-1'e geldikten sonra ister istemez takımımız skoru koruma adına geri çekildi.

İşte bu anlarda da kalecimiz Mert Günok sahnedeydi. Avusturya hücumcularına geçit vermeyen tecrübeli file bekçisi son saniyede yaptığı mükemmel kurtarışla galibiyette önemli rol oynadı.

90+5'te savunmamızın arkasına atılan topa Baumgartner kafayı vurdu. Filelere gitmekte olan topa Mert Günok öyle bir uçtu ki, gole izin vermedi. Bu kurtarış sonrası maçı anlatan Özkan Öztürk'ün cümleleri hepimizin duygularına tercüman oldu.

"Meeert meeert" diye bağıran Öztürk'ün, "Ahtapot musun örümcek misin Mert" ifadesi geceye damga vurdu. Mert Günok bu kurtarış sonrası takım arkadaşlarından da tebrik aldı.

Bu arada Mert Günok'un kulübü Beşiktaş da karşılaşmanın ardından bir paylaşım yaptı. Mert'in son saniye kurtarışının fotoğrafını kullananan Siyah-Beyazlı kulüp, "Mert Günok. Tweet bu kadar" mesajını yazdı.

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