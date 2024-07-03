Mert Günok mucizeyi başardı

A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Harika bir oyunla 2-0 öne geçen Ay-Yıldızlı ekibimizin bir anlık dalgınlığıyla 66. dakikada skor 2-1'e geldi.

İşte bu andan itibaren herkes için sıkıntılı dakikalar başladı. Büyük baskı yiyen A Milli Takım'da ön plana çıkan bir isim vardı ki adeta maçı kurtaran adam oldu.

Mert Günok 90+4. dakikada Baumgartner'in kafa vuruşunda inanılmaz bir kurtarışa imza attı. "Eyvah gol dediğimiz anda" bir ahtapot gibi, örümcek gibi uzayan Mert Gürok mucizeyi başardı.

Mert Günok'un yaptığı bu kurtarışın matematiksel olarak analizi yayınlandı. Mert'in o topu kurtarma ihtimali yüzde 6 olurken, pozisyonun golle sonuçlanma ihtimali yüzde 94'tü.

İşte bu rakamlar Mert Günok'un mucize bir kurtarış yaptığının ispatıydı.