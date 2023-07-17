Mert Günok'tan duygu dolu itiraf

Siyah-beyazlı takımın kampında AA muhabirinin sorularını cevaplayan tecrübeli kaleci, bir önceki sezon İstanbul'da oynanan Giresunspor maçında yaşadığı sakatlığın kariyerinin en kötü anı, tekrar oynamaya başlamasının ise bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

"BUNUN DAHA KÖTÜSÜNÜ GÖREMEM"

"En dibi gördüğüm an sakatlandığım maçtı. Sakatlandığım an kariyerimde en dibi gördüğüm an olarak kalacak" ifadelerini kullanan Mert Günok, "O günü yaşadıktan sonra kendi içimde 'Bunun daha kötüsünü göremem.' dedim. Çok ağır bir sakatlık yaşadım. Ne zaman ve nasıl döneceğimi bilemiyordum. Böyle bir sakatlık hiçbir futbolcunun aklından geçmez. Başınıza gelince anlıyorsunuz. Yürüyemeyecek durumda olmak, kendi işlerini yapamamak bir insan için çok zor bir şey. Hayatımı nasıl düzene sokacağımı düşünürken, yavaş yavaş dönüşe geçtim ve bu dönüm noktası oldu. 'Buradan çıkış da zirve olmalı.' dedim. Beşiktaş kariyerimde zirveyi görmedim çünkü hala bir şampiyonluk yaşamadım. Umarım bu sene şampiyonluk yaşadıktan sonra, 'En dipten en zirveye çıktım.' diyeceğim" şeklinde konuştu.

Sakatlandığı pozisyonu daha sonra hiç izlemediğini söyleyen Mert, Giresunsporlu futbolcuların oyuna devam ederek attığı ve tepki çeken golle ilgili, "İnternette bazen karşıma çıktığı anlar oldu ama detaylı olarak pozisyonu izlemedim. Sonrasında oyun devam etti ve gol oldu. Oradaki oyuncuların heyecanına veriyorum. Gerekli tepki kamuoyu tarafından verildi. Üstünde durmanın çok da anlamı olduğunu düşünmüyorum. Yaşanan yaşandığıyla kaldı" dedi.

"HEDEFİMİZ YİNE ŞAMPİYONLUK"

Fenerbahçe ve İstanbul Başakşehir'de şampiyonluk sevinci yaşayan Mert Günok, Beşiktaş'ta da bu başarıyı yakalayarak Süper Lig'de üç ayrı takımda zafere ulaşan eski milli futbolcu Mehmet Topal'ı yakalamak istediğini söyleyen siyah-beyazlı oyuncu, şunları söyledi:

"Beşiktaş gibi bir kulübün hedefi her sene şampiyonluk olmalı, bu tartışılamaz bir gerçek. Bizim de bu seneki hedefimiz yine şampiyonluk. Burada şampiyonluk yaşamayı çok istiyorum. İstanbul Başakşehir'de ve Fenerbahçe'de şampiyonluğum var. Beşiktaş'ta oynayan, takımın tecrübeli oyuncularından biri olarak o şampiyonluğu yaşamayı çok istiyorum. Bir şampiyonluk daha yaşarsam Mehmet Topal'la beraber üç takımda şampiyonluk yaşayan oyunculardan biri de ben olacağım. Bunun için de geçtiğimiz sezon gösterdiğimiz performansın hem kendi adıma üstüne koymam gerekiyor hem de takım olarak üstüne koymamız gerekiyor. Beşiktaş'ta en iyi dönemimi sergilemedim. Geçen sene iyi bir performans sergiledim ama tam bir sezon oynayarak sonu şampiyonlukla biten bir sezon en büyük hayalim. Beşiktaş serüvenimde en iyi dönemimi daha geçirmediğimi düşünüyorum. Bu sene inşallah öyle olacak"

"EĞİTİCİ VE ÖĞRETİCİ BİR HOCAMIZ VAR"

Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından kaleyi teslim alan ve performansıyla siyah-beyazlı takımın geçen sezonki seri galibiyetlerine önemli katkı sağlayan Mert Günok, tecrübeli teknik adamın kendisinde yerinin ayrı olduğunu vurguladı.

2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Şenol Güneş'le çalışmaya başladıklarını anlatan Mert, "Şenol Hoca'nın yeri bende her zaman farklı. Futbol hayatım bitene kadar da futbol hayatımdan sonra da böyle kalacak. Eğitici ve öğretici bir hocamız var. Beraber çalıştığımız dönemlerde başarılı günlerimiz oldu. İnşallah beraber kupa kaldırmak da nasip olur" diye konuştu.

Sakatlıktan çıktıktan sonra Ümraniyespor maçıyla oynamaya başladığını hatırlatan tecrübeli file bekçisi, "Daha sonra kendi adıma iyi bir performans gösterdiğimi ve iyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Hocamız eski bir kaleci, çok başarılı. Yıllar boyunca Türkiye'de hakkında kimsenin bir şey söyleyemeyeceği bir hocalık kariyerine sahip. Şenol Güneş'in başımızda olması, benim hocam olması, onunla çalışıyor olmak benim için bir şans. Sakatlık dönüşü böyle bir performans göstermek benim için de önemliydi. Dönüşü bu şekilde yapmak hiçbir oyuncu için kolay değildir. Bir futbolcunun yaşayabileceği en ağır sakatlıklardan birini yaşadım. Çok şükür iyi döndüm, şimdi daha da iyi olmak için çalışmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ULAŞILMASI ZOR BİR HEDEF DEĞİL"

Siyah-beyazlı takımın bu sene Avrupa arenasında mücadele edeceği UEFA Konferans Ligi'nin ciddiyetini ilk maçtan sonra tam anlamıyla kavramaya başlayacaklarını anlatan Mert, "Konferans Ligi yeni başladığı için biz futbolcular da yeni yeni adapte oluyoruz. Biz de bu sene maç maç düşünerek önce elemeleri geçip, gruplara kalmak ilk niyetimiz. Konferans Ligi ulaşılması zor bir hedef değil. Biz de bu başarıya ulaşabilecek seviyedeyiz. Eksiklerimiz var ve nispeten kısa bir izin döneminden sonra hazırlıklara erken başladık. Bu durum önümüzdeki dönemde avantaj mı dezavantaj mı olacak göreceğiz. Hiçbir futbolcunun önce Konferans Ligi'nde şampiyon olalım diye düşüncesi olduğunu zannetmiyorum. Çünkü Süper Lig özelinde baktığımızda Beşiktaş'ta şampiyon olmak benim hayalim. UEFA Avrupa Ligi ya da Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayı her futbolcu hayal eder. Konferans Ligi ise yeni bir kupa. Bunu başlayınca anlayacağız. Belki ilk maçtan sonra konuşsak bu düşüncelerim değişebilirdi" ifadelerini kullandı.

Geride kalan dönemde Avrupa'dan temas kuran takımlar olduğunu aktaran Mert, "Resmi teklif olmasa da bir ilgi vardı ama pandemiye denk geldik. Avrupa'da kaleci de olsanız oyuncu da olsanız yaş ilerledikçe transfer ihtimaliniz düşüyor. 'Neden olmasın?' diyorum. EURO 2024 oynayacağız. Belki bir sene sonra Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir performans gösterdiğimde, Beşiktaş'la Konferans Ligi'nde başarılı bir serüven geçirdiğimizde böyle bir teklifle karşılaşabilirim. O zaman öyle bir şey olursa ne düşünürüm bilmiyorum" şeklinde görüş belirtti.

Tecrübeli kaleci, kariyerindeki en unutulmaz kurtarışlarını ise milli takım formasıyla Fransa deplasmanında yaptığını belirterek, "Kurtarış yaptıktan sonra 'Vay be!' diye bir duyguya kapılmıyoruz. Fransa ile deplasmanda oynadığımız milli maç esnasında çok anlamasam da özetleri izlerken, tepkileri gördükten sonra, orada yaptığım başarılı kurtarışlar benim için her zaman özel olarak kalacak. Özellikle ilk kurtarış, maçın ilk dakikalarında arka arkaya yaptığım kurtarış, her zaman özel bir anı olarak kalacak" diyerek sözlerini tamamladı.

(AA)