Mert Hakan Yandaş Galatasaray'ı çıldırttı. Yaptığı açıklama olay yarattı

Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda yendi, rakibinin şampiyonluk hayallerini suya düşürdü.

Karşılaşmada en çok konuşan isim Mert Hakan Yandaş idi. Sarı-Kırmızılı taraftarların her fırsatta tepki gösterdiği tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

Mert Hakan, "Bütün sezonun senaryosunu seyretti. Gel gör ki 10 kişi bile onlardan daha iyi takım olduğumuzu gösterdik. İnanılmaz bir karakter gösterdik. İnanılmaz mutluyum" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin birlik olmaması halinde hiç bir başarıya ulaşamayacağını söyleyen Mert Hakan, "Bugün oyuncular olarak bütün camiaya nasıl birlikte kalınacağını gösterdik. Taraftarımız mükemmeldi. Bütün maç boyunca onların sesini duyduk. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.

Başkan Ali Koç'un devre arasında görüntülü görüşmeyle bir motivasyon konuşması yaptığını açıklayan Mert Hakan Yandaş, "Başkanımıza teşekkür ediyorum. Devre arasında arayıp mükemmel bir motivasyon konuşması yaptı. Kesin yeneceğimizi biliyorduk. 1 kişinin bile başka bir düşüncesi olmadı. Burada onlara şampiyonluğu kutlatmadık. Daha doğrusu senaryoyu bozduk" ifadesini kullandı.

Mert Hakan sözlerini şöyle tamamladı: "Biz bir ekibiz hep beraber. Tamamen saha odaklı herkes. Bunu burada göstermek istiyorduk. Bir oyuncu grubu daha ne kadar karakter gösterir bilemiyorum. Sonu şampiyonluk olur olmaz, ama şampiyonluğu hak ediyoruz. İttifakları bozduk, oyunları bozduk. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Bu arada terör örgütü üyesi Hakan Şükür bana sallamış. Demek ki doğru yoldayız."