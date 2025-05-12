Mert Hakan Yandaş hakkında ortaya atılan iddia korkuttu

Fenerbahçe'nin bir süredir hastanede tedavi altında tutulan futbolcusu Mert Hakan Yandaş geçtiğimiz günlerde ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sol ayak bileği eklemindeki enfeksiyonun kontrol altına alınamadığı tecrübeli futbolcunun, Altunizade Acıbadem Hastanesinde atroskopik debridman operasyonu geçirdiği belirtildi.

AYAĞININ KESİLME TEHLİKESİ İDDİASI

Oda TV'nin haberine göre neredeyse bir aydır hastanede enfeksiyonu temizleye çalışılan Mert Hakan’ın ayağının kesilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ileri sürüldü. Haberde yer alan iddiada ampütasyonun, genellikle enfeksiyonun kontrol altına alınamadığı ve hayati tehlike oluşturduğu durumlarda son çare olarak düşünüldüğü söylendi. Mert Hakan Yandaş'ın geçirdiği ameliyat, enfeksiyonu kontrol altına alma çabası olarak değerlendirilebilecekken net bir açıklamanın gelmemesi bu iddiayı kuvvetlendirdi.