Mert Hakan Yandaş havalara uçtu

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Mert Hakan Yandaş havalara uçtu

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş imzayı atıyor.

Trendyol Süper Lig’de sezonu 99 puanla 2. Sırada bitiren Fenerbahçe’de transfer çalışmaları seçimin bitmesiyle hız kazandı.

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Önceliği iç transfere veren sarı-lacivertliler sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş ile anlaşmaya vardı.

29 yaşındaki orta saha ile bir süredir sözleşme yenileme görüşmelerinde bulunan Fenerbahçe yönetimi 2 yıllık bir sözleşme için anlaşma sağladı.

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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maçta forma giyen Mert Hakan Yandaş 3 gol 6 asistlik katkı sağladı.

Yıldız futbolcu deplasmanda oynanan Trabzonspor ve Galatasaray maçlarında gündeme damga vurmuştu.

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