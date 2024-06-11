Mert Hakan Yandaş havalara uçtu

Trendyol Süper Lig’de sezonu 99 puanla 2. Sırada bitiren Fenerbahçe’de transfer çalışmaları seçimin bitmesiyle hız kazandı.

Önceliği iç transfere veren sarı-lacivertliler sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş ile anlaşmaya vardı.

29 yaşındaki orta saha ile bir süredir sözleşme yenileme görüşmelerinde bulunan Fenerbahçe yönetimi 2 yıllık bir sözleşme için anlaşma sağladı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maçta forma giyen Mert Hakan Yandaş 3 gol 6 asistlik katkı sağladı.

Yıldız futbolcu deplasmanda oynanan Trabzonspor ve Galatasaray maçlarında gündeme damga vurmuştu.