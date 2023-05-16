Mert Hakan Yandaş için Süper Lig kulübü devrede

Yeni sezon için kadro planlamalarını sürdüren Sarı-lacivertli ekipte gönderilmesi planan oyuncular belli oldu.

Sabah gazetesinin haberine göre Sarı-lacivertli ekip sezon sonunda Mert Hakan Yandaş ile yollarını ayırmaya karar verdi.

SİVASSPOR DEVREYE GİRDİ

Haberin devamında, yıldız futbolcunun eski kulübü Sivasspor’da Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın eski öğrencisini tekrar kadroda görmek istediği, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın ise bu istek doğrultusunda transferi tamamlamak için resmi adımları atmaya başladığı ifade edildi.

TRANSFERİ YANKI UYANDIRMIŞTI

Mert Hakan Yandaş’ın üç sezon önce ismi Galatasaray ile anılırken Fenerbahçe ile 4 yıllık bir sözleşme imzalaması büyük yankı bulmuştu.

PERFORMANSI

Yıldız oyuncu bu sezon Sarı-lacivertli forma ile 21 maça çıkmış, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.