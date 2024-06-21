Mert Hakan Yandaş önce ağlattı sonra kızdırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Mert Hakan Yandaş önce ağlattı sonra kızdırdı

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli futbolcudan manidar bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe'de bu sezonun en tartışmalı isimlerinden biri de Mert Hakan Yandaş idi. Sakatlıklar nedeniyle fazla şans bulamasa da özellikle Galatasaray derbisinde yaptığı hareketler nedeniyle rakip takım taraftarların yoğun tepkisini aldı.

gql1vijxcaazgqf.jpeg

Sarı-Lacivertli ekiple sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki futbolcu ile ilgili nasıl bir karar verileceği merak konusuydu. Bugün yapılan açıklamayla, teknik direktör Jose Mourinho'nun da onayı alınarak Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığı açıklandı.

whatsapp-image-2024-06-21-at-19-13-13.jpeg

Bu gelişmenin ardından tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından manidar bir video paylaştı. "Samanyolu" şarkısı eşliğinde duygusal bir video yayınlayan Mert Hakan'ın bu hareketi Fenerbahçe taraftarını duygulandırdı.

whatsapp-image-2024-06-21-at-19-17-43.jpeg

Ancak Mert Hakan Yandaş videonun sonunda yine yaptı yapacağını. Videonun sonunda, haber başlığına yer veren Mert Hakan, "Mert Hakan Yandaş'ı kızdıran soru: "Beni pes ettiremediniz." ifadesiyle yine rakip takım taraftarlarını kızdırdı.

İlgili Haberler
Oosterwolde'den flaş Galatasaray cevabı. Ortalık yıkıldı
Acun Ilıcalı kıyağını yaptı
Fatih Terim ilk oldu. Arda Güler bombasını patlattı
Fenerbahçe 2 takviyeyi duyurdu
Son Haberler
Kandıra’da hafta sonu denize giriş yasaklandı Gündem
Kandıra’da hafta sonu denize giriş yasaklandı
Emekli polisin öldürüldüğü gaspın görüntüsü ortaya çıktı. Polis havaya gaspçı polise ateş etti Gündem
Emekli polisin öldürüldüğü gaspın görüntüsü ortaya çıktı. Polis havaya gaspçı polise ateş etti
Oosterwolde'den flaş Galatasaray cevabı. Ortalık yıkıldı Spor
Oosterwolde'den flaş Galatasaray cevabı. Ortalık yıkıldı
Kayseri'de boş arazide erkek cesedi bulundu Yerel Haberler
Kayseri'de boş arazide erkek cesedi bulundu
Bayram tatili dönüşünde İstanbul trafiği havadan denetlendi Gündem
Bayram tatili dönüşünde İstanbul trafiği havadan denetlendi
Bağcılar’da emekli polisin vurulma anı kamerada Gündem
Bağcılar’da emekli polisin vurulma anı kamerada
Acun Ilıcalı kıyağını yaptı Spor
Acun Ilıcalı kıyağını yaptı