Mert Hakan Yandaş önce ağlattı sonra kızdırdı

Fenerbahçe'de bu sezonun en tartışmalı isimlerinden biri de Mert Hakan Yandaş idi. Sakatlıklar nedeniyle fazla şans bulamasa da özellikle Galatasaray derbisinde yaptığı hareketler nedeniyle rakip takım taraftarların yoğun tepkisini aldı.

Sarı-Lacivertli ekiple sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki futbolcu ile ilgili nasıl bir karar verileceği merak konusuydu. Bugün yapılan açıklamayla, teknik direktör Jose Mourinho'nun da onayı alınarak Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığı açıklandı.

Bu gelişmenin ardından tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından manidar bir video paylaştı. "Samanyolu" şarkısı eşliğinde duygusal bir video yayınlayan Mert Hakan'ın bu hareketi Fenerbahçe taraftarını duygulandırdı.

Ancak Mert Hakan Yandaş videonun sonunda yine yaptı yapacağını. Videonun sonunda, haber başlığına yer veren Mert Hakan, "Mert Hakan Yandaş'ı kızdıran soru: "Beni pes ettiremediniz." ifadesiyle yine rakip takım taraftarlarını kızdırdı.