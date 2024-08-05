Mert Hakan Yandaş: Sahada göreceksiniz

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Mert Hakan Yandaş: Sahada göreceksiniz

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin, Lille ile oynayacağı karşılaşma öncesi konuştu.

Fenerbahçe’nin deneyimli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Lille maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Yandaş, Lille’nin güçlü bir rakip olduğunu belirterek, “Nasıl bir takımla karşılaşacağımızı biliyoruz. İyi bir hocamız ve takımımız var. İnşallah yarınki maçı kazanarak Şampiyonlar Ligi’ne kalmak için elimizden geleni yapacağız,” dedi.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe’nin büyük bir kulüp olduğunu vurgulayarak, “Bu tarz takımlarda yeni gelen oyuncularla rekabet artıyor. Benim burada beşinci senem. Takım için elimden geleni yapıyorum. Takım içindeki birliktelik bu yönde olduğu için bu rekabet bizi mutlu ediyor. Beş dakika da olsa, doksan dakika da olsa Fenerbahçe için elimden geleni yapmak istiyorum,” ifadelerini kullandı.

Yandaş, teknik direktörlerinin tüm oyunculara eşit mesafede olduğunu ve Samandıra’daki mutluluğun Fenerbahçe camiasına yansıdığını düşündüğünü belirtti. “Bu yüzden oradaki ortam bizim için çok önemli,” dedi.

Ne tür bir oyun oynamak istiyorsunuz?” sorusuna ise Yandaş, “Sahaya çıktığımızda göreceksiniz,” şeklinde yanıt verdi.

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