Mert Hakan Yandaş yine aynı hareketi yaptı

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Mert Hakan Yandaş yine aynı hareketi yaptı

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, derbi öncesi kale arkası tribününe doğru yürüdü.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, derbi öncesi kale arkası tribününe doğru yürüdü ve bu hareketi tepki aldı.

Süper Lig'de oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi futbolcular, zemini kontrol etmek için sahaya çıktı.

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, kale arkası tribününe doğru yürüdü.

Galatasaray taraftarı, Mert Hakan'ın bu hareketine ıslıklarla yanıt verdi ve tepki çekti.

Öte yandan Fenerbahçeli futbolcu, geçen sezon RAMS Park'ta oynanan derbide yine aynı hareketi yapmış ve iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşanmıştı.

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