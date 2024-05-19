Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaraylıları çıldırtacak açıklama

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Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaraylıları çıldırtacak açıklama
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'ı yendikleri karşılaşmadan sonra konuştu.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'ı yendikten sonra çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Sarı lacivertli futbolcu Galatasaray'ı yendiklerini belirterek, "İttifakları bozduk, oyunları bozduk" dedi.

"4 yıldır olduğu gibi yine bana saldıracaklar" diyen Mart Hakan sosyal medyada gündem oldu.

İşte Mert Hakan'ın gündem yaratan sözleri:,

Yaşananları görüyorsunuz. Fenerbahçe birlikte olmazsa başaramaz. Buraya gelen taraftarımız bizi inanılmaz destekledi. Bütün maç onların sesini duyduk. Başkanımız devre arasında bizi aradı. inanılmaz bir destek konuşması oldu ona armağan olsun. Terör örgütü Hakan Şükür bana sallamış. Demek ki doğru yoldayım.

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