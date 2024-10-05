Mert Hakan Yandaş'tan, Kerem Aktürkoğlu'na 'doğru yol' yanıtı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mert Hakan Yandaş'tan, Kerem Aktürkoğlu'na 'doğru yol' yanıtı

Kerem Türkoğlu'nun Fenerbahçeli arkadaşlarına yönelik yaptığı 'Ben Galatasaraylıyım. Bizimkisi doğru yol, onlarınki yanlış da belki bir gün farkına varırlar." paylaşımına Mert Hakan Yandaş'tan yanıt geldi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Kerem Aktürkoğlu'na, Mert Hakan Yandaş'tan yanıt geldi.

Transfer olduğu Portekiz'in Benfica takımında fırtınalar estiren Kerem Aktürkoğlu, Kick'te yaptığı açıklamalarla bir anda gündeme oturmuştu. Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Kerem Aktürkoğlu'nun sözlerine sosyal medya üzerindeki gönderisiyle cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı.

merthakanyandas.webp

MERT HAKAN YANDAŞ'TAN 'DOĞRU YOL' YANITI

Mert Hakan Yandaş, Anıtkabir'in önünde Fenerbahçe taraftarlarının "Açtığın bu yolda bizi senin fenerin aydınlatıyor" pankartıyla çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak üzerine "Bizim 'yol'umuz!" cümlesini yazdı.

Mert Hakan Yandaş'ın yaptığı bir paylaşım sosyal medyada Kerem Aktürkoğlu'na yanıt olarak algılandı.

KEREM TÜRKOĞLU NE DEMİŞTİ?

NE OLMUŞTU?

Kerem Aktürkoğlu, Kick platformunda yaptığı açıklamada, "Fenerbahçeli yakın arkadaşlarım da var ama ben Galatasaraylıyım. Bizimkisi doğru yol, onlarınki yanlış da belki bir gün farkına varırlar." ifadelerini kullanmıştı.

Son Haberler
Mert Hakan Yandaş'tan, Kerem Aktürkoğlu'na 'doğru yol' yanıtı
Mert Hakan Yandaş'tan, Kerem Aktürkoğlu'na 'doğru yol' yanıtı
Kahramanmaraş'ta hastaneye silahlı saldırı
Kahramanmaraş'ta hastaneye silahlı saldırı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanında dehşet saçtılar! 8 şüpheli cezasını buldu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanında dehşet saçtılar! 8 şüpheli cezasını buldu
'TEKNOFEST' derdine düşen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya CHP'den çok sert tepki: İstanbul’da 2 kadın vahşice katledilirken...
'TEKNOFEST' derdine düşen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya CHP'den çok sert tepki: İstanbul’da 2 kadın vahşice katledilirken...
Trabzonspor Hatay deplasmanında da puan kaybetti
Trabzonspor Hatay deplasmanında da puan kaybetti