Mert Müldür attığı golü yorumladı: Orada vuracaksın abi

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Mert Müldür attığı golü yorumladı: Orada vuracaksın abi

Gürcistan karşısında harika bir gol atan Mert Müldür, maç sonu açıklamalar yaptı.

Türkiye'nin Gürcistan'ı 3-1 yendiği maçın ilk golünü atan Mert Müldür, attığı harika gol ile ilgili konuştu.

Maçı değerlendiren Müldür, "Bu takım bunu fazlasıyla hak etti. İlk maçımız, en önemli maçımızdı. Kazandık. Önümüzdeki 2 maçta da en güzel şekilde oynayıp gruptan çıkmayı hedefliyoruz'' dedi.

''VURMAKTAN BAŞKA ÇAREM YOKTU''
Golü nasıl attığı anlatan Mert Müldür, ''Gol anında vurmaktan başka imkan yoktu, orada vuracaksın abi, vuracaktım.'' ifadelerini kullandı.

Son olarak taraftara teşekkür eden başarılı futbolcu, ''Taraftara teşekkürler. Onlar sayesinde buradayız. En güzel şekilde devam edeceğiz." diyerek konuşmasını tamamladı.

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