Mert Müldür Fenerbahçe için İstanbul yolunda

Fenerbahçe'nin transferini bitirme aşamasına geldiği Mert Müldür, İstanbul'a geliyor. Milli futbolcunun sevgilisi yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Mert Müldür Fenerbahçe için İstanbul yolunda

Fenerbahçe’nin transferi tamamlamak için İstanbul’a davet ettiği Mert Müldür, sarı lacivertlilere imza atmak için yola çıktı.

Milli futbolcunun kız arkadaşı Koprena Andjela, sosyal medya hesabından havalimanında yaptığı paylaşımda Türk bayrağı kullanarak Mert’in yola çıktığını duyurdu.

24 yaşındaki futbolcunun, 00.00 sularında İstanbul’da olması bekleniyor.

Mert Müldür, sağlık kontrollerini ardından 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe, Mert’in transferi için Sassuolo’ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

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