Miha Zajc ve Mert Müldür, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Fenerbahçe’nin, İtalya’nın Sassuolo Kulübü'nden kadrosuna katacağı milli oyuncu Mert Müdür ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı Sloven oyuncu Miha Zajc, İstanbul’a geldi.

KAYNAK: İHA
Miha Zajc ve Mert Müldür, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin İtalya’nın Sassuolo Kulübü'nen prensip anlaşmasına vardığı 24 yaşındaki milli futbolcu Mert Müdür ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaştığı 29 yaşındaki Sloven futbolcu Miha Zajc, İstanbul’a geldi.

Müldür’ü taşıyan uçak saat 23.40’da, Zajc’ı taşıyan uçak ise 23.50’de İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Her iki futbolcu da havalimanındaki pasaport işlemlerinin ardından kendilerini bekleyen özel araçlara binerek havaalanından ayrıldı.

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FENERBAHÇE, ZAJC VE MERT MÜLDÜR'Ü AÇIKLADI

Sarı-lacivertliler, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Mert Müldür ve kulübü ile de prensip anlaşmasına vardı. Mert Müldür ve Miha Zajc, transferlerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

'2023-2024 sezonu yapılandırmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımızda; 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır.

Kulübümüz ayrıca Milli Futbolcu Mert Müldür’ün kalıcı transferi konusunda İtalya’nın Sassuolo kulübü ve futbolcu ile de prensip anlaşmasına varmıştır. İki futbolcu transferlerini tamamlamak üzere İstanbul’a davet edilmiştir.'

MERT'İN BONSERVİSİ BELLİ OLDU

2019 yılında futbola başladığı Rapid Wien'den Sassuolo'ya 4.7 milyon euroya transfer olan Mert Müldür'ün Fenerbahçe'ye transfer bedeli de ortaya çıktı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Sarı-Lacivertliler, Mert'in transferi için Sassuolo ile 3.5 milyon euro karşılığında anlaştı.

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4 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe'nin 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Müldür geçtiğimiz sezon Sassuolo'da çok fazla forma şansı bulamadı ve İtalyan ekibiyle toplamda 3 maça çıktı. 2 kez ilk 11'de görev alan milli yıldız gol ya da asist katkısında bulunamadı.

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SAKATLIĞI SEBEBİYLE UZUN BİR SÜRE SAHALARDAN UZAK KALMIŞTI

Mert Müldür, geçen sezon İtalya ekibi Sassuolo’da sakatlığı sebebiyle uzun bir süre sahalardan uzak kalırken, çıktığı 3 resmi maçta gol ve asist katkısı sağlayamadı. Müldür, milli takım ile bu zamana kadar 18 maçta forma giyerken, 1 de kaydetti. Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 34 resmi maça çıkan Zajc ise 5 gol, 4 asist üretti.

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