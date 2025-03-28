Mert Ramazan Demir asker yolcusu! Birliği belli oldu

Star TV'de ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinde "Ferit" karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, dizinin final kararı ile birlikte askere gideceğini açıklamıştı. Mert Ramazan Demir'in askerliğini Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapacağı ve 3 Nisan'da birliğine teslim olacağı öğrenildi.

Ekranlarda fırtınalar estiren Mert Ramazan Demir, 'Yalı Çapkını' dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Hayranları artık asker yolu gözleyecek. Yalı Çapkını'nın final kara Demir'in askerlik planını devreye sokmasına neden oldu. Sevilen oyuncu, 3 Nisan'da İskenderun'da birliğine teslim olacak.