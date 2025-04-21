Mert Ramazan Demir askere gitmişti! Günler sonra ilk kare geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mert Ramazan Demir askere gitmişti! Günler sonra ilk kare geldi

Yalı Çapkını dizisinde Ferit Korhan karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, vatani görevini yerine getirmek için Hatay’ın İskenderun ilçesine gitmişti. Ünlü oyuncudan günler sonra ilk fotoğraf geldi.

Vatani görevini yerine getirmek için Hatay’ın İskenderun ilçesine bedelli askerlik yapmak için giden Mert Ramazan Demir’den günler sonra ilk fotoğraf geldi.

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Her bölümüyle izleyicisini ekrana kilitleyen Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, dizinin final olmasıyla vatani görevini yerine getirmek için Hatay’a gitti.

ASKER İMAJI HAYRANLARINI İKİYE BÖLDÜ

Ünlü oyuncunun birliğine teslim olmadan önce ortaya çıkan kısa saçlı fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Tıraş sonrası yeni imajı hayranlarını ikiye böldü. Bazı hayranları Demir’in her halini yakışıklı bulurken, bazıları ise kısa saç stilini beğenmediklerini ifade etti.

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İLK KARE GELDİ

Bedelli askerlik yapan ve günler önce birliğine teslim olan Mert Ramazan Demir'den ilk kare geldi.

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