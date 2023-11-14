Mert Ramazan Demir'in yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı

'Yalı Çapkını'nın Ferit Korhan'ı Mert Ramazan Demir, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Aşk haberleriyle sık sık magazine gündemine gelen oyuncu bu kez yeni cipiyle dikkat çekti.

Mert Ramazan Demir'in yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı

Oyunculuk kariyerinin dışında özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Mert Ramazan Demir'in, 'Yalı Çapkını' dizisinin yeni sezonu için haftalık 400 bin TL'lik anlaşmaya imza attığı iddia edilmişti.

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Mert Ramazan Demir, önceki akşam Cihangir'de otoparktan yeni aldığı cipi ile çıkarken objektiflere takıldı.

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Hürriyet'te yer alan habere göre; Basın mensuplarını görünce şaşkınlık yaşayan 25 yaşındaki oyuncunun yeni aracının 400 bin euro değerinde olduğu öğrenildi.

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Mert Ramazan Demir, rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti.

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Tatilde denizde dudak dudağa görüntülenen oyuncuların çok konuşulan ilişkilerine nokta koyduğu, daha sonra yeniden barıştıkları iddia edilmişti.

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