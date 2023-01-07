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Tümer Metin Beşiktaş'ı uyardı

Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Beşiktaş'a Tümer Metin'den uyarı geldi.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 20:06
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Mert takımın en iyisi dedi. Uyardı: Tümer Metin'den flaş yorum

Tümer Metin Beşiktaş'ı uyardı
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İlk yarı yorumunda Tümer Metin şu ifadeleri kullandı: Beşiktaş'ın ilk yarıdaki en iyi oyuncusu Mert Günok. Takımına ve seyircilere güven veren bir performans.

DAHA İYİ OLABİLİRDİ

Bu kadar topa hakimken ve karşısında kırılgan bir takım varken Beşiktaş'tan daha iyisini bekleyebilirdik. Ancak 2-0'lık skora ulaşmış olmak ikinci yarı için takımı rahatlatacak.

Gedson-Salih ikilisi hem oyun kurma hem de savunma anlamında iyi bir 45 dakika çıkardı. Gedson Dünya Kupası'nın ardından çok iyi döndü.

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