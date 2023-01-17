Mert Yazıcıoğlu uzun süredir ilişki yaşadığı Afra Saraçoğlu’ndan ortak bir açıklama ile ayrıldığını duyurmuştu. Ayrılık sonrası ilk kez konuşan Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Mert Yazıcıoğlu Mert Ramazan Demir hakkında ne dedi? Mert Yazıcıoğlu eski sevgilisi Afra Saraçoğlu hakkında ne dedi?

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu yaklaşık 4 yıl süren ilişkilerini ortak bir kararla sonlandırdı. İlişkinin bitimine sebep olarak Mert Yazıcıoğlu’nun Hafsanur Sancaktutan ile beraberliği ve Afra Saraçoğlu’nun Yalı Çapkınından rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aralarında çıkan aşk dedikodularıydı.

Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu Instagram hesaplarından ortak bir açıklama paylaşarak ayrıldıklarını duyurdular. Mert Yazıcıoğlu tüm iddialara cevap vermezken Afra Saraçoğlu ve Mert Razaman Demir’in aşk iddialarına yanıt verdi. Peki, Mert Yazıcıoğlu Mert Ramazan Demir hakkında ne dedi? Mert Yazıcıoğlu eski sevgilisi Afra Saraçoğlu hakkında ne dedi?

Mert Yazıcıoğlu'na Afra Saraçoğlu’nun Yalı Çapkını dizisinden rol arkadaşı Mert Ramazan Demir sorulunca "Öyle bir şey yok ya! Öyle bir şey olur mu? Hiç konuşulduğu gibi şeyler yok. Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok! Yapamadık beraber son verdik" şeklinde konuştu.