Mertens ultrAslan oldu

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray ile MKE Ankaragücü karşılaştı.
Karşılaşmanın sonunda Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens, taraftarlardan aldığı bayrakla sevinç yaşadı.
Sarı kırmızılı kulübün ünlü taraftar grubu ultrAslan bayrağını alarak sevinen Mertens, taraftarları da coşturdu.
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