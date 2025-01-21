Mertens'ten Avrupa Ligi rekoru

Galatasaray'ın Belçikalı 10 numarası Dries Mertens, 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi adıyla oynanmaya başlanan turnuvada en çok forma giyen isim oldu.

Dinamo Kiev maçına ilk 11’de başlayan tecrübeli futbolcu, bu maçla birlikte Avrupa Ligi’ndeki 70’nci maçında görev aldı. 37 yaşındaki 10 numara, 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla maça çıkan futbolcu ünvanını aldı.

EN ÇOK ASİST YAPAN İSİM

Mertens bu gece Davinson Sanchez'e yaptığı asist ile yaptığı asistle Bruno Fernandes'i geride bırakarak Avrupa Ligi tarihinin en çok asist yapan ismi oldu.