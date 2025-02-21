Merve Boluğur ile barıştıkları iddia edilmişti! Yeni aşkı ortaya çıktı

2015 yılında Murat Dalkılıç ile nikah masasına oturan Merve Boluğur’ un bu mutluluğu çok uzun sürmemişti. Ayrılık sonrası zor günler geçirdiği söylenilen Merve Boluğur aşka yeni bir şans vererek 2022 yılında DJ Mert Aydın ile dünyaevine girmişti. Ne yazık ki ünlü ismin bu birlikteliği de pek uzun sürmemişti. Tüm bunların ardından Merve Boluğur ile şarkıcı Murat Dalkılıç’ın barıştıkları ileri sürülürken, Dalkılıç’ın 4.5 aydır aşk yaşadığı ortaya çıktı.

4.5 AYDIR AŞK YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Murat Dalkılıç’ın yaklaşık 4.5 aydır şarkıcı Dicle Olcay ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

DİCLE OLCAY KİMDİR?

Dicle Olacay,1989 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Müzikseverler tarafından O Ses Türkiye adlı yarışma ile tanındı. Yarışmanın ardından Murat Boz’un vokalisti olarak çalışmaya başladı.

Profesyonel müzik kariyerinde Bengü ve Murat Boz gibi sanatçıların vokalistliğini üstlenen Dicle Olcay, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı’ndan mezun oldu.

Televizyon dünyasının sevilen dizilerinde de şarkılar seslendirmiş, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Maktul’u, İnternet dizisi Fi’de ise Aç Kapıyı Gir İçeri isimli şarkıları seslendirdi.

2017 senesinde ilk single çalışması Zamanında ile müzik severlerle buluşan başarılı sanatçı 2018 yılında Dizinin "Dibind"e isimli şarkıya video klip çekti.