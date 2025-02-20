Merve Boluğur sessizliğini bozdu! Barıştıkları gündeme bomba gibi düşmüştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Merve Boluğur sessizliğini bozdu! Barıştıkları gündeme bomba gibi düşmüştü

Eski eşi şarkıcı Murat Dalkılıç ile barıştıkları iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Merve Boluğur 2015 yılında ünlü şarkıcı Murat Dalkılıçla görkemli bir düğünle dünya evine girmiş, bu evlilik iki yıl sürmüştü. Ayrılık sonrası zor günler geçirdiği iddia edilen Merve Boluğur, 2022 yılında DJ Mert Aydın ile evlenmişti. Ne yazık ki ünlü ismin bu evliliği de uzun sürmedi. Bu olayların ardından Boluğur’un eski eşi Murat Dalkılıç ile barıştığı sosyal medyada konuşulmaya başlarken, ünlü isimden açıklama geldi.

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SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Son günlerde, ünlü çiftin yeniden görüşmeye başladığına dair çeşitli iddialar gündeme geldi. Bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı "Merve Boluğur umarım affetmemiştir, ışığını söndürmüştü gerçekten" şeklindeki yorumu ise büyük yankı uyandırmıştı.

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MERVE BOLUĞUR SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Merve Boluğur ise sosyal medya hesabında "Exten next olmaz" paylaşımında bulunarak iddialara noktayı koydu.

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