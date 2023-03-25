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Murat Dalkılıç'ı sinirlendiren soru

Murat Dalkılıç’ın 2017’de boşandığı Merve Boluğur ayrılık sonrası Hakan Sabancı ile aşk yaşamıştı. Şimdi de eski sevgilisi Hande Erçel, Hakan Sabancı ile flört ediyor. Ünlü popçu “Bu bir tesadüf mü, ne söylemek istersiniz?” sorusuna sinirlendi.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 10:43
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Merve Boluğur ve Hande Erçel sorusu Murat Dalkılıç'ı kızdırdı

Murat Dalkılıç'ı sinirlendiren soru
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Doğu Yücel’in ‘Kimdir Bu Mitat Karaman’ kitabından uyarlanan, yönetmenliğini Süleyman Arda Eminçe’nin yaptığı sinema filmi 'Mitat'ın; teknik ve özel gösterimi filmin oyuncuları Etiler Akmerkez'de sinemada izledi.

Başrolü Kadir Doğulu’nun canlandırdığı, kadrosunda Sinan Albayrak, Dilek Serbest, Beyti Engin, Bülent Çolak ve İpek Filiz Yazıcı gibi isimleri barındıran filmin gösterimine; ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç da arkadaşlarını desteklemek amacıyla katıldı.

Kendisinin de sinema film projelerinin olduğunu söyleyen şarkıcı, şöyle konuştu: "Artık sinema bizim ana işimiz neredeyse. Müziği bile daha az yapıyorum."

Posta'da yer alan habere göre; Murat Dalkılıç, "Sosyal medyada bir kolaj dönüyor. Eski eşiniz Merve Boluğur ve daha sonra eski sevgiliniz Hande Erçel sizden sonra Hakan Sabancı ile bir ilişki yaşadı. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine sinirlenerek; “Hep böyle yapıyorsunuz. Bu yüzden konuşmak istemiyorum!” dedi.
 

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