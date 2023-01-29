Yeniden barıştılar iddiası. Sadece 3 yıl evli kalmışlardı

Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. 2015 yılında nikah masasına oturan ve üç yıla yakın evli kalan Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç'ın, barıştıkları öne sürüldü. Eski eşler birbirleri ile iletişim kurmuyorlardı.

MURAT DALKILIÇ İLE MERVE BOLUĞUR HAKKINDA BARIŞTILAR İDDİASI

Merve Boluğur, Murat Dalkılıç'tan sonra DJ Mert Aydın ile evlenmiş fakat bu evliliği sadece 53 gün sürmüştü. Murat Dalkılıç ise Hande Erçel ve Sitare Akbaş isimleri ile aşk yaşamıştı.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Murat Dalkılıç'ın, sabah saatlerinde eski eşi Merve Boluğur'un Beşiktaş'ta bulunan evinin sokağından çıktığı görüldü.

Ünlü şarkıcının, o sokakta görünmesi ve hızlı adımlar ile sokaktan ayrılmaya çalışması mahalle sakinlerinin de dikkatini çekti. Mahalle sakinleri, "Acaba eski eşler barıştı mı?" yorumları yapmaya başladılar.