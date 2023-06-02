Merve Dinçel, madalyasını ülkenin pes etmeyen kadınlarına ve kız çocuklarına adadı

Azerbaycan’da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası’nda Kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, son olimpiyat şampiyonu Taylandlı Panipak Wongpattanakit’i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Merve Dinçel, şampiyonluğunun ardından Instagram sayfasından paylaşım yaptı ve madalyayı Türkiye’nin pes etmeyen kadınlarına ve kız çocuklarına armağan ettiğini yazdı.

Dünya şampiyonu milli sporcu Dinçel’in paylaşımı şöyle:

“Hayat hayallerimizle sınırlıdır. Hayalleriniz ne kadar büyük olursa gideceğiniz yol da o kadar uçsuz bucaksız olur.

Ben bu yolda defalarca kez düştüm kimi zaman pes etmeyi de düşündüm ama her zaman dik durdum. Hayallerimin peşinden gittim, gitmeye de devam edeceğim. Bugün burada dünyanın en iyileriyle karşı karşıya geldim ve en büyük hedeflerimden birine ulaştım.

Avrupa’dan sonra dünya şampiyonu unvanını kazandım. Artık dünya şampiyonuyum.

Bu madalya hayallerinin peşinden giden ve asla pes etmeyen ülkemizin kadınlarına ve kız çocuklarına armağan olsun.

Her zaman yanımda olan aileme, nişanlıma, antrenörlerime, Türkiye Taekwondo Federasyonu’na, takımım İBB Spor Kulübü’ne ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza tüm destekleri için çok teşekkür ederim. Bir özel teşekkür de güzel halkımıza.

İyi ki varsınız, desteğiniz benim için çok kıymetli. Yeni hedeflere!”