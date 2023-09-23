Merve Kavakçı türban tarzını değiştirdi. Artık bambaşka göreceksiniz

Eski Milletvekili, eski Kuala Lumpur Büyükelçisi olan, son olarak Dış Politika Danışma Kurulu üyeliği yapan ve görevden alınan Merve Safa Kavakçı, bir kahvaltı mekanında görüntülendi.

Kırmızı gözlükleri ile görünen Kavakcı’nın fotoğrafı nazar boncukları ile paylaşıldı.

MART AYINDA GÖREVDEN ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Büyükelçisiyken Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine atanan Merve Kavakcı'yı Mart ayında görevden almıştı.

İşte o fotoğraf:

MERVE KAVAKCI KİMDİR?

Merve Safa Kavakcı (d. 19 Ağustos 1968, Ankara), Türk akademisyen, siyasetçi ve diplomat.

12 Ağustos 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu'na üye olarak atanmıştı.

Son olarak mart ayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Malezya Büyükelçisiyken Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine atanan Merve Kavakcı görevden alındı.