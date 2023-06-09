Merve Özbey kendisini 53 kiloya düşüren diyet sırrını açıkladı

Kenan Koçak ile evli olan ve iki çocuğu bulunan şarkıcı Merve Özbey, 53 kiloya düşüren diyet sırrını anlattı.

Merve Özbey kendisini 53 kiloya düşüren diyet sırrını açıkladı

Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Doğulu'nun Maximum Uniq Açıkhava’da gerçekleşen sezonun ilk konserini izledi.

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Muhabirlerin “Sizi çok iyi ve fit gördük. Sırrı nedir?” sorusuna Özbey, “Yememek. Bir de iki çocuk tabii. Hem ev hamımı olmak hem de konserlere koşturmak. Dışarıdan konser vermek çok kolay gibi olsa da bizim öncesinde yolculuklarımız var. Ev, iş, güç koşturmacası derken yemek yemeye zaman olmuyor" yanıtını verdi.

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Kenan Doğulu hakkında da konuşan Özbey “Benim çocukluk mutluluğum Kenan Doğulu. Bunca yıldır hayatımda ilk kez izleyeceğim. İnanılmaz heyecanlıyım ve aşırı eğlenmek istiyoruz uzun zamanda sonra. Seyirci nasıl eğlendirilir öğreneceğiz biz de büyüklerimizin konserini izleyip.” dedi.


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