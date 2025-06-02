Merve Özbey’den yürek dağlayan paylaşım: “Seni düşünmediğim tek bir an yok”

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Merve Özbey’den yürek dağlayan paylaşım: “Seni düşünmediğim tek bir an yok”

Uzun bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden şarkıcı Şimal, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Yakın arkadaşı Merve Özbey’in paylaşımı yürekleri dağladı.

Şarkıcı Şimal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü isim için İstanbul’daki Karacaahmet Mezarlığı’nda tören gerçekleştirildi.

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Törene katılan Merve Özbey, yakın dostunun tabutu başında gözyaşlarını tutamadı. Şimal’in naaşı daha sonra Kuşadası’na götürülerek Adalızade Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

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DÜŞÜNMEDİĞİM TEK AN YOK

Merve Özbey, yakın arkadaşı Şimal’in “Ferman” adlı şarkısını arabasında dinlediği anı sosyal medyada paylaştı. Derin bir üzüntü yaşayan Özbey, paylaşımına şu satırları ekledi: "Seni düşünmediğim tek bir an yok."

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