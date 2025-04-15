Merve Taşkın yalvardı​​​​​​​ 'Yurt dışı yasağım kaldırılsın, yaz geliyor n'olur'

Taşkın, sevgililer gününde yalnız geçirmek istemeyenlerle 400 bin lira karşılığında yemek yiyebileceğini duyuran paylaşımı sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmış, ardından adli kontrol şartıyla ev hapsine tabi tutulmuştu.

İMZA VERMEYİ UNUTUNCA YETKİLİLERE SESLENDİ

Adli kontrol tedbirleri kapsamında her gün karakola imza vermesi gereken Taşkın, bu kuralı yerine getirmeyi unuttu. Sosyal medya üzerinden yetkililere çağrı yapan Taşkın, "Ya yetkili biri duysun sesimi. Taleplerim: Adli kontrol, parmak izi vermemin kaldırılması ve yurt dışı yasağımın kaldırılması. Yaz geliyor, ne olur…" ifadelerini kullandı.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Taşkın'ın adli kontrol şartlarının değiştirilip değiştirilmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Sürecin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.