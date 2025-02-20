Merve Taşkın'dan kelepçeli poz! CİMER’e şikayet edenlere ateş püskürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Merve Taşkın'dan kelepçeli poz! CİMER’e şikayet edenlere ateş püskürdü

Fenomen Merve Taşkın’ın 14 Şubat paylaşımı başına dert olmuştu. Akşam yemeği için 400 bin lira istemesinin ardından gözaltına alınıp ev hapsi cezası alan Merve Taşkın ayağındaki kelepçeyle poz verdi.

Sevgililer gününü yalnız geçirmek istemeyenlerle 400 bin lira karşılığında yemek yiyebileceği paylaşımı yapan Merve Taşkın paylaşımı sonrası müstehcenlikle suçlanarak gözaltına alınmıştı.

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EV HAPSİ CEZASI ALMIŞTI

Mahkeme Merve Taşkın hakkında, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

"Görevliler, ev hapsi cezam için iki gündür kelepçe takmaya çalışıyorlar ve en az 5 farklı kelepçe saatlerce denendi ama olmuyor. Kelepçeyi Ankara'ya bağlayamıyorlar" diyen Merve Taşkın'ın kelepçesi sonunda takıldı.

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RENKLİ KELEPÇE İSTEMİŞTİ

Ayağında kelepçeyle poz veren fenomen isim kendisine CİMER'e şikayet edenlere isyan etti ve şu sözleri söyledi:

'Beni CİMER'e şikayet edenleri azimlerinden dolayı tebrik ederim, bana ev hapsi aldırmayı başardınız.

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Bu azmin ve emeğin çok az bir kısmını kendi hayatınız için harcamış olsaydınız eminim ki şu an bambaşka hayatlarınız olurdu.

Bana harcadığınız vaktiniz, emeğiniz, enerjiniz için teşekkür ederim' dedi.

Daha önce renkli kelepçe isteyen Merve Taşkın devamında 'Not: Başka renk kelepçe getirmemişler, yine siyah getirdiler' ifadelerini kullandı.

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