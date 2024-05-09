Meryem Boz imzayı attı

Fenerbahçe Opet'le sezon sonunda yollarını ayıran Meryem Boz'un yeni takımı belli oldu.

36 yaşındaki yıldız oyuncu gelecek sezon Vodafone Sultanlar Ligi’nin yeni ekiplerinden Bahçelievler Belediyespor'da forma giyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mavi Şimşek, Türk voleybolunun en parlak yıldızlarından biri olan Meryem Boz, Bahçelievler Belediye Spor Kulübü'nde yeni bir döneme adım atıyor.

Bu heyecan verici anlaşma, pasör çaprazı pozisyonunda olağanüstü yeteneklere sahip olan Meryem Boz ile gerçekleşti.

Bahçelievler Belediye Spor Kulübü formasıyla başarılar dileriz, Meryem! Gök yüzündeki Mavi Şimşek, artık Bahçelievler Belediye Spor Kulübü'nün sahasında parlıyor."