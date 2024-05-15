Meryem Uzerli kırmızı halıda sınıfta kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Merve N. Güreş
Meryem Uzerli kırmızı halıda sınıfta kaldı
Meryem Uzerli Cannes'te giydiği kıyafetle eleştirilerin hedefi oldu.

‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisindeki ‘Hürrem Sultan’ rolüyle zirveye oturan Meryem Uzerli yine adından söz ettiriyor.

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Son zamanlarda geçirdiği estetik operasyonlarla tartışma yaratan ve hayranları tarafından olumsuz görüşler alan 40 yaşındaki Uzerli, şimdi de Cannes Film Festivali’ndeki kıyafetiyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

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Her yıl festivale katılan ve göz kamaştıran kıyafetler giyen Meryem Uzerli bu defa sınıfta kaldı.

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Ünlü bir Alman tasarımcının kıyafetiyle kırmızı halıya çıkan Uzerli’nin takıları için İsviçreli lüks saat ve mücevher firması sponsor oldu.

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Sosyal medyadaki paylaşımlarda taş ve payet işli elbisesiyle rüküş bulunan Meryem Uzerli için, “Bu nasıl kıyafet Hürrem Sultan', 'Böyle rüküş olunur mu', 'Abiye nişan kıyafeti', 'Cannes'e değil düğüne gidiyor sanki' gibi yorumlar yapıldı. Güzel oyuncunun dijital bir platform için çekilen dizisi ise 24 Mayıs’ta vizyona girecek.

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Meryem Uzerli geçen yıl düzenlenen festivalde ise zayıflığı ve taftadan elbisesiyle yine çok konuşulmuştu.

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75. Cannes Film Festivali'nde ise kelebek kanatlı kostümüyle kırmızı halıya çıkmıştı.

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72. Cannes Film Festivali'nde ise 'Kırmızı halıda kırmızı giyilir mi?' denilerek topa tutulmuştu.

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Uzerli, aynı yıl bu kez de transparan kıyafetinin azizliğine uğramıştı.

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71. Cannes Film Festivali'nde ise otantik bir kıyafet giymeyi tercih eden Meryem Uzerli objektiflere böyle poz vermişti.

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