Meryem Uzerli Kızıldeniz'de onu görür görmez sarıldı

Yıllar önce rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Meryem Uzerli, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne katıldı.

Festival için kırmızı bir kıyafet giymeyi tercih eden Meryem Uzerli, ayrıca etkinlikte dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Will Smith ile bir araya geldi.

Will Smith ile Meryem Uzerli’nin samimiyeti dikkat çekti.

Uzerli'nin kırmızı halı tarzı takipçilerini ikiye böldü. Oyuncunun tarzı için "Üstü başka altı başka" yorumu yapıldı.