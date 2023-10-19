Meryem Uzerli New York'un altını üstüne getirdi. Herkes yüzündeki şişliğe takıldı

Oyuncu Meryem Uzerli, kızlarıyla birlikte gittiği New York'tan peş peşe fotoğraf paylaştı. Hiç estetik yaptırmadığını söyleyen 40 yaşındaki oyuncunun yüzündeki şişlik ise merak konusu oldu.