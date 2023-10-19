Meryem Uzerli New York'un altını üstüne getirdi. Herkes yüzündeki şişliğe takıldı

Editör: Ersoy ÖZDEM
Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem Sultan rolüyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, uzun yıllardır kızlarla yurt dışında yaşıyor.
Geçtiğimiz günlerde kızlarıyla New York'a giden Uzerli, yüzündeki şişlikle gündeme geldi.
"ESKİ HALİN DAHA GÜZELDİ"
Daha önce yaptığı açıklamalarda yüzünde estetik olmadığını söyleyen Meryem Uzerli, New York sokaklarında verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı.
Aynı desende elbise ve çizme tercih eden Uzerli, yüzündeki şişlikle dikkat çekti.
Ünlü ismin yüzünün estetik yaptırdığı için şiştiği iddia edilirken son hali takipçileri tarafından topa tutuldu.
Uzerli için "Eski halin daha güzeldi" yorumları yapıldı.