Meryem Uzerli'den 40’ıncı yaşa sambalı kutlama

Meryem Uzerli, doğum gününü Berlin'de kutladı. 40 yaşına basan ünlü oyuncunun partisinde Brezilya'dan gelen samba grubunun dans performansı ve Brezilya dövüş sanatı "Capoeira" gösterisi gerçekleştirildi.

Meryem Uzerli'den 40’ıncı yaşa sambalı kutlama

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, kızları Lara ve Lily Koi ile Almanya'da yaşıyor.

40 yaşına basan Uzerli, doğum gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte Berlin'de bir partiyle kutladı. Tarihi bir otelde gerçekleşen partiye Meryem Uzerli'nin başta olmak üzere İstanbul, Los Angeles, Paris ve Berlin’den birçok arkadaşı katıldı.

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Meryem Uzerli'nin doğum günü partisindeki, Brezilya'dan gelen Samba grubunun dans performansı ve Brezilya dövüş sanatı "Capoeira" gösterisi dikkat çekti.

"MİNETTARIM"

Geceden renkli anları takpçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, "En mutlu doğum günü kızı. Bu unutulmaz gecenin bir parçası olan herkese teşekkürler. Çok minnettarım" ifadelerini kullandı.

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Ayrıca Meryem Uzerli’nin doğum günü partisinde anne ve babası da 40'ıncı evlilik yıl dönümlerini kutladı. Bu sırada duygulanan Uzerli, gözyaşlarını tutamadı.

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